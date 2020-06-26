НАБУ открыло дело в отношении главы "Укрпочты" Смелянского
Пятница, 26 июня 2020, 18:09
Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное злоупотребление и получения неправомерной выгоды гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским.
Источник: информацию подтвердили в пресс-служба НАБУ в ответ на запрос УП
Дословно: "НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР".
Детали: Дело открыли на выполнении решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР.
В СМИ сообщают, что заявитель просил открыть дело в отношении руководства "Укрпочты" из-за "роста тарифов на международные почтовые отправления".
Напомним:
- В феврале 2020 года Смелянский сообщил, что его зарплата главы "Укрпочты" составляет 836 тысяч гривен в месяц. После этого его заработную плату еще месяц обсуждали в сети.
Украинская правда