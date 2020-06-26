Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ открыло дело в отношении главы "Укрпочты" Смелянского

Пятница, 26 июня 2020, 18:09
НАБУ открыло дело в отношении главы Укрпочты Смелянского

Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное злоупотребление и получения неправомерной выгоды гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским.

Источник: информацию подтвердили в пресс-служба НАБУ в ответ на запрос УП

Дословно: "НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР".

Детали: Дело открыли на выполнении решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР.

В СМИ сообщают, что заявитель просил открыть дело в отношении руководства "Укрпочты" из-за "роста тарифов на международные почтовые отправления".

Напомним:

  • В феврале 2020 года Смелянский сообщил, что его зарплата главы "Укрпочты" составляет 836 тысяч гривен в месяц. После этого его заработную плату еще месяц обсуждали в сети.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрпочтаНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Укрпочта
"Укрпочта" возобновила работу отделения во Львове, которое пострадало от ракетной атаки
Укрпочта выпустила новые марки с изображением писанок
Укрпочта выпускает марку, посвященную годовщине победы Kalush на Евровидении
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: