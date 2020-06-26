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НАБУ открыло дело в отношении главы "Укрпочты" Смелянского

Пятница, 26 июня 2020, 18:09

Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное злоупотребление и получения неправомерной выгоды гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским.

Источник: информацию подтвердили в пресс-служба НАБУ в ответ на запрос УП

Дословно: "НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР".

Детали: Дело открыли на выполнении решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР.

В СМИ сообщают, что заявитель просил открыть дело в отношении руководства "Укрпочты" из-за "роста тарифов на международные почтовые отправления".

Напомним:

  • В феврале 2020 года Смелянский сообщил, что его зарплата главы "Укрпочты" составляет 836 тысяч гривен в месяц. После этого его заработную плату еще месяц обсуждали в сети.

Украинская правда
Темы: УкрпочтаНАБУ


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