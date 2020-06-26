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Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

П'ятниця, 26 червня 2020, 18:28
pik.ua

Низка Херсонських видань влаштували флешмоб через те, що їх не акредитували на приїзд президента Володимира Зеленського до регіону.

Джерело: регіональні ЗМІ

Деталі: Декілька журналістів у соцмережах зазначили, що Херсонська облдержадміністрація не публікувала анонсу про візит Зеленського, а на прохання акредитувати відповідали, що ще точно не ясно, чи приїде до регіону президент.

Таким чином медійники вирішили бойкотувати новини про нього, публікуючи пусті новини, чорні квадрати або пробіли замість слів.

Так, "Південна інформаційна компанія" опублікувала інформацію, що президента ознайомили з реконструкцією Міжнародного аеропорту Херсон. Проте всередині новини замість прямої мови Зеленського журналісти залишили пусте місце. 

За відсутності фото з главою держави картинку намалювали у Paint.

 

Те ж саме зробило інше видання – "Мост", яке заснувала Катерина Гандзюк. У новині журналісти пропустили багато слів, а прізвище президента написали як "Зел****ий".

 

Херсонське видання Nova Media опублікувало декілька пустих новин.

 

"Кавун.City" опублікувало новину про "ексклюзивний коментар Зеленського виданню", зобразивши білий квадрат.

 

Нагадаємо: 26 червня Зеленський відвідує з візитом Херсонську область. Він відвідав село Чорнобаївку, підприємство "Херсонський морський торговельний порт" та ознайомився з перебігом реконструкції Міжнародного аеропорту "Херсон".

Українська правда
Теми: ЗеленськийХерсонська область


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