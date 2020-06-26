Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Пятница, 26 июня 2020, 18:28
Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому
pik.ua

Ряд Херсонских изданий устроили флешмоб из-за того, что их не аккредитовали к приезду президента Владимира Зеленского в регион.

Источник: региональные СМИ

Детали: Несколько журналистов в соцсетях отметили, что Херсонская облгосадминистрация не публиковала анонса о визите Зеленского, а на просьбу аккредитовать отвечали, что еще точно не ясно, приедет ли в регион президент.

Таким образом журналисты решили бойкотировать новости о нем, публикуя пустые новости, черные квадраты или пробелы вместо слов.

Так, "Південна інформаційна компанія" опубликовала информацию о том, что президент ознакомился с реконструкцией Международного аэропорта Херсон. Однако внутри новости вместо прямой речи Зеленского журналисты оставили пустое место.

При отсутствии фото картинку нарисовали в Paint.

 

То же самое сделало другое издание - "Мост", которое учредила Екатерина Гандзюк. В новости журналисты пропустили много слов, а фамилия президента написали как "Зел **** ий".

 

Херсонское издание Nova Media опубликовало несколько пустых новостей.

 

"Кавун.City" опубликовало новость об "эксклюзивном комментарии Зеленского изданию", изобразив белый квадрат.

 

Напомним: 26 июня Зеленский посещает с визитом Херсонскую область. Он посетил село Чернобаевку, предприятие "Херсонский морской торговый порт" и ознакомился с ходом реконструкции Международного аэропорта "Херсон".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: