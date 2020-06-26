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Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Пятница, 26 июня 2020, 18:28
pik.ua

Ряд Херсонских изданий устроили флешмоб из-за того, что их не аккредитовали к приезду президента Владимира Зеленского в регион.

Источник: региональные СМИ

Детали: Несколько журналистов в соцсетях отметили, что Херсонская облгосадминистрация не публиковала анонса о визите Зеленского, а на просьбу аккредитовать отвечали, что еще точно не ясно, приедет ли в регион президент.

Таким образом журналисты решили бойкотировать новости о нем, публикуя пустые новости, черные квадраты или пробелы вместо слов.

Так, "Південна інформаційна компанія" опубликовала информацию о том, что президент ознакомился с реконструкцией Международного аэропорта Херсон. Однако внутри новости вместо прямой речи Зеленского журналисты оставили пустое место.

При отсутствии фото картинку нарисовали в Paint.

 

То же самое сделало другое издание - "Мост", которое учредила Екатерина Гандзюк. В новости журналисты пропустили много слов, а фамилия президента написали как "Зел **** ый".

 

Херсонское издание Nova Media опубликовало несколько пустых новостей.

 

"Кавун.City" опубликовало новость об "эксклюзивном комментарии Зеленского изданию", изобразив белый квадрат.

 

Напомним: 26 июня Зеленский посещает с визитом Херсонскую область. Он посетил село Чернобаевку, предприятие "Херсонский морской торговый порт" и ознакомился с ходом реконструкции Международного аэропорта "Херсон".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийХерсонская область


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