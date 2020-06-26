Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому
Ряд Херсонских изданий устроили флешмоб из-за того, что их не аккредитовали к приезду президента Владимира Зеленского в регион.
Источник: региональные СМИ
Детали: Несколько журналистов в соцсетях отметили, что Херсонская облгосадминистрация не публиковала анонса о визите Зеленского, а на просьбу аккредитовать отвечали, что еще точно не ясно, приедет ли в регион президент.
Таким образом журналисты решили бойкотировать новости о нем, публикуя пустые новости, черные квадраты или пробелы вместо слов.
Так, "Південна інформаційна компанія" опубликовала информацию о том, что президент ознакомился с реконструкцией Международного аэропорта Херсон. Однако внутри новости вместо прямой речи Зеленского журналисты оставили пустое место.
При отсутствии фото картинку нарисовали в Paint.
То же самое сделало другое издание - "Мост", которое учредила Екатерина Гандзюк. В новости журналисты пропустили много слов, а фамилия президента написали как "Зел **** ый".
Херсонское издание Nova Media опубликовало несколько пустых новостей.
"Кавун.City" опубликовало новость об "эксклюзивном комментарии Зеленского изданию", изобразив белый квадрат.
Напомним: 26 июня Зеленский посещает с визитом Херсонскую область. Он посетил село Чернобаевку, предприятие "Херсонский морской торговый порт" и ознакомился с ходом реконструкции Международного аэропорта "Херсон".