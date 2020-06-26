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Президент Сербії вважає, що його країна стане членом ЄС до 2026 року

П'ятниця, 26 червня 2020, 20:00

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що залишається впевнений, що його країна буде повноправним членом Європейського Союзу до 2026 року.

Про це він сказав після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"Я не хочу розповідати про деталі, але я задоволений усіма деталями, які ми обговорили. Я переконаний, що ми можемо вступити в нову фазу відносин Сербії та Європейського Союзу, і я вірю, що ми будемо членами ЄС до 2026 року", - сказав Вучич.

Переговори про приєднання Сербії до ЄС офіційно розпочалися у 2014 році.

Фон дер Ляєн не говорили про дати, а натомість наголосила на необхідності продовження діалогу. "Після виборів потрібен широкий діалог з усіма політичними силами для просування вперед реформ, необхідних для наближення Сербії до ЄС", - сказала вона.

Президента Єврокомісії  також наголосила на важливості пошуку рішення у суперечці з Косовом. "Діалог з Косово є ключовим", - сказала вона.

Фон дер Ляєн також зустрілася з прем'єр-міністром Косова Авдуллою Хоті. "Ми підтримаємо Косово в необхідних реформах на його шляху до ЄС та в постпандемічному одужанні", - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, примирення Белграда та Приштини опинилося під загрозою після звинувачення президента Косова та ексспікера парламенту Косова у воєнних злочинах.



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