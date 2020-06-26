Президент Сербії вважає, що його країна стане членом ЄС до 2026 року
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що залишається впевнений, що його країна буде повноправним членом Європейського Союзу до 2026 року.
Про це він сказав після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.
"Я не хочу розповідати про деталі, але я задоволений усіма деталями, які ми обговорили. Я переконаний, що ми можемо вступити в нову фазу відносин Сербії та Європейського Союзу, і я вірю, що ми будемо членами ЄС до 2026 року", - сказав Вучич.
Переговори про приєднання Сербії до ЄС офіційно розпочалися у 2014 році.
Фон дер Ляєн не говорили про дати, а натомість наголосила на необхідності продовження діалогу. "Після виборів потрібен широкий діалог з усіма політичними силами для просування вперед реформ, необхідних для наближення Сербії до ЄС", - сказала вона.
Президента Єврокомісії також наголосила на важливості пошуку рішення у суперечці з Косовом. "Діалог з Косово є ключовим", - сказала вона.
Фон дер Ляєн також зустрілася з прем'єр-міністром Косова Авдуллою Хоті. "Ми підтримаємо Косово в необхідних реформах на його шляху до ЄС та в постпандемічному одужанні", - зазначила вона.
Як повідомлялося раніше, примирення Белграда та Приштини опинилося під загрозою після звинувачення президента Косова та ексспікера парламенту Косова у воєнних злочинах.