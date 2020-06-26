Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Сербии считает, что его страна станет членом ЕС до 2026 года

Пятница, 26 июня 2020, 20:00

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что остается уверен, что его страна будет полноправным членом Европейского Союза до 2026 года.

Об этом он сказал после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я не хочу рассказывать о деталях, но я доволен всеми деталями, которые мы обсудили. Я убежден, что мы можем вступить в новую фазу отношений Сербии и Европейского Союза, и я верю, что мы будем членами ЕС до 2026 года", - сказал Вучич.

Переговоры о присоединении Сербии к ЕС официально начались в 2014 году.

Фон дер Ляйен не говорила о датах, а взамен подчеркнула необходимость продолжения диалога. "После выборов нужен широкий диалог со всеми политическими силами для продвижения вперед реформ, необходимых для приближения Сербии к ЕС", - сказала она.

Президент Еврокомиссии также отметила важность поиска решения в споре с Косово. "Диалог с Косово является ключевым", - сказала она.

Фон дер Ляйен также встретилась с премьер-министром Косово Авдуллою Хоти. "Мы поддержим Косово в необходимых реформах на его пути в ЕС и в постпандемическом выздоровлении", - отметила она.

Конфликт Сербии с Косово является одним из главных препятствий для ее вступления в ЕС.

Как сообщалось ранее, примирение Белграда и Приштины оказалось под угрозой после обвинения президента Косово и экс-спикера парламента Косово в военных преступлениях.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: