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Президент Сербии считает, что его страна станет членом ЕС до 2026 года

Пятница, 26 июня 2020, 20:00

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что остается уверен, что его страна будет полноправным членом Европейского Союза до 2026 года.

Об этом он сказал после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я не хочу рассказывать о деталях, но я доволен всеми деталями, которые мы обсудили. Я убежден, что мы можем вступить в новую фазу отношений Сербии и Европейского Союза, и я верю, что мы будем членами ЕС до 2026 года", - сказал Вучич.

Переговоры о присоединении Сербии к ЕС официально начались в 2014 году.

Фон дер Ляйен не говорила о датах, а взамен подчеркнула необходимость продолжения диалога. "После выборов нужен широкий диалог со всеми политическими силами для продвижения вперед реформ, необходимых для приближения Сербии к ЕС", - сказала она.

Президент Еврокомиссии также отметила важность поиска решения в споре с Косово. "Диалог с Косово является ключевым", - сказала она.

Фон дер Ляйен также встретилась с премьер-министром Косово Авдуллою Хоти. "Мы поддержим Косово в необходимых реформах на его пути в ЕС и в постпандемическом выздоровлении", - отметила она.

Конфликт Сербии с Косово является одним из главных препятствий для ее вступления в ЕС.

Как сообщалось ранее, примирение Белграда и Приштины оказалось под угрозой после обвинения президента Косово и экс-спикера парламента Косово в военных преступлениях.



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