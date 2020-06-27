ЄС не відкриватиме кордони для українців з 1 липня – ЗМІ

Дипломати ЄС в п'ятницю досягли попередньої домовленості про критерії визначення того, мешканці яких третіх країн повинні бути допущені на територію Євросоюзу, коли він відкриє свої кордони з 1 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Дипломати вирішили відкрити з 1 липня доступ для країн, де рівень коронавірусної інфекції дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за останні два тижні на 100 000 жителів. В Україні число нових випадків за останні два тижні перевищує середній показник по ЄС.

На додаток до рівня інфікування Брюссель також оцінить, чи є тенденція на збільшення чи зменшення нових випадків, і розгляне, як країна справляється з епідемією і наскільки надійні її дані.

За словами дипломатів, в першу редакцію списку, який комісія просила завершити до 1 липня, увійдуть менше 20 країн. України у списку немає.

Як повідомляє New York Times, повний список, узгоджений у п'ятницю, включає Алжир, Австралію, Канаду, Грузію, Японію, Чорногорію, Марокко, Нову Зеландію, Руанду, Сербію, Південну Корею, Таїланд, Туніс, Уругвай, Андорру, Сан-Марино, Монако та Ватикан. Китай буде включений до списку, якщо він також відкриє свої кордони для мандрівників з Європейського Союзу, оскільки взаємне відкриття є одним з критеріїв.

Варто зазначити, що попередньо обговорювалися два варіанти списків на 47 і 54 країни. В одному з них була присутня і Україна.

Список третіх країн, чиїм громадянам буде відкритий в’їзд до ЄС, буде оновлюватися кожні два тижні з урахуванням розвитку подій, погодилися дипломати.

Національні столиці мають право вирішувати, кого з громадян, які не входять до ЄС, впускати, але Брюссель сподівається на скоординований підхід. Країни ЄС можуть дати свою письмову згоду зі списком з вечора суботи, і критерії будуть прийняті.

Як відомо, за критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС мали лишити закритими для українців.

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