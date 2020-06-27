Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС не відкриватиме кордони для українців з 1 липня – ЗМІ

Субота, 27 червня 2020, 10:42

Дипломати ЄС в п'ятницю досягли попередньої домовленості про критерії визначення того, мешканці яких третіх країн повинні бути допущені на територію Євросоюзу, коли він відкриє свої кордони з 1 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Дипломати вирішили відкрити з 1 липня доступ для країн, де рівень коронавірусної інфекції дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за останні два тижні на 100 000 жителів. В Україні число нових випадків за останні два тижні перевищує середній показник по ЄС.

На додаток до рівня інфікування Брюссель також оцінить, чи є тенденція на збільшення чи зменшення нових випадків, і розгляне, як країна справляється з епідемією і наскільки надійні її дані.

За словами дипломатів, в першу редакцію списку, який комісія просила завершити до 1 липня, увійдуть менше 20 країн. України у списку немає.

Як повідомляє New York Times, повний список, узгоджений у п'ятницю, включає Алжир, Австралію, Канаду, Грузію, Японію, Чорногорію, Марокко, Нову Зеландію, Руанду, Сербію, Південну Корею, Таїланд, Туніс, Уругвай, Андорру, Сан-Марино, Монако та Ватикан. Китай буде включений до списку, якщо він також відкриє свої кордони для мандрівників з Європейського Союзу, оскільки взаємне відкриття є одним з критеріїв.

Варто зазначити, що попередньо обговорювалися два варіанти списків на 47 і 54 країни. В одному з них була присутня і Україна.

Список третіх країн, чиїм громадянам буде відкритий в’їзд до ЄС, буде оновлюватися кожні два тижні з урахуванням розвитку подій, погодилися дипломати.

Національні столиці мають право вирішувати, кого з громадян, які не входять до ЄС, впускати, але Брюссель сподівається на скоординований підхід. Країни ЄС можуть дати свою письмову згоду зі списком з вечора суботи, і критерії будуть прийняті.

Як відомо, за критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС мали лишити закритими для українців.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Теми: ЄСкордонкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Антирекорд у Києві: 142 випадки коронавірусу за добу

ЄС не відкриватиме кордони для українців з 1 липня – ЗМІ

Ексголові Кіровоградщини призначили заставу в 10 мільйонів

У 13 областях можуть посилити карантинні заходи – Степанов

Коронавірус в Україні: 948 нових випадків і 24 смерті

Шмигаль розповів, чому плагіатора та ексрегіонала призначили в.о. міністра освіти

Усі новини...
ЄС
Євроньюз: Україну внесли у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС
Україна звернулася до ЄС і НАТО за допомогою у ліквідації наслідків повеней
Агентство ЄС рекомендувало перший препарат для лікування коронавірусу
Останні новини
13:43
Під Офісом президента вимагають легалізувати медичний канабіс
13:21
РФ пропонувала афганським бойовикам винагороду за вбивства військових США – ЗМІ
13:16
Коронавірус забрав життя очільниці лабцентру Львова
13:07
Венедіктова похвалилася "посадками", хоч і не топ-корупціонерів: все попереду
12:43
У січні-травні збільшилося виробництво бензинів та дизельного палива
12:25
Повені на Західній Україні: США виділяють 100 тисяч доларів
12:05
Путін і Макрон домовились про тіснішу співпрацю для боротьби з кризами
11:56
У Вишневому на Київщині стріляли по людях, є потерпілий
11:46
Прокуратура Нідерландів представила новий доказ, що MH17 збили ракетою "Бука"
11:35
Через ремонт дамби "Хаджибей" на Одещині обмежать рух
Усі новини...