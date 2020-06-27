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ЕС не откроет границы для украинцев с 1 июля – СМИ

Суббота, 27 июня 2020, 10:42

Дипломаты ЕС в пятницу достигли предварительной договоренности о критериях определения того, жители третьих стран должны быть допущены на территорию Евросоюза, когда он откроет свои границы с 1 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Дипломаты решили открыть с 1 июля доступ для стран, где уровень коронавірусної инфекции равна или ниже среднего показателя по ЕС за последние две недели на 100 000 жителей. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.

В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.

По словам дипломатов, в первую редакцию списка, комиссия просила завершить к 1 июля, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет.

Как сообщает New York Times, полный список, согласованный в пятницу, включает Алжир, Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Черногорию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай, Андорру, Сан-Марино, Монако и Ватикан. Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие является одним из критериев.

Стоит отметить, что предварительно обсуждались два варианта списков на 47 и 54 страны. В одном из них присутствовала и Украина.

Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились дипломаты.

Национальные столицы имеют право решать, кого из граждан, не входящих в ЕС, впускать, но Брюссель надеется на скоординированный подход. Страны ЕС могут дать свое письменное согласие со списком с вечера субботы, и критерии будут приняты.

Темы: ЕСграницакарантин


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