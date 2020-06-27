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РФ пропонувала афганським бойовикам винагороду за вбивства військових США – ЗМІ

Субота, 27 червня 2020, 13:21

Представники американської розвідки дійшли висновку, що російський підрозділ військової розвідки таємно пропонував винагороду пов'язаним з Талібаном бойовикам за вбивство коаліційних сил в Афганістані, в тому числі за нанесення ударів по американських військах.

Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Кілька місяців тому Сполучені Штати дійшли висновку, що російський підрозділ, який був пов'язаний із замахами на вбивство та іншими таємними операціями в Європі, спрямованими на дестабілізацію Заходу або помсту перебіжчикам, таємно пропонував винагороду за успішні атаки в минулому році.

Дані про причетність Росії до вбивства американських військових були в тому числі отримані з допитів афганських бойовиків і злочинців, які, як вважають, отримали певні суми винагород. Двадцять американців загинули в боях в Афганістані в 2019 році, але не ясно, за які вбивства виплачувалися гроші.

Розвідувальні дані були доведені до відома президента Дональда Трампа, і Рада національної безпеки Білого дому обговорила цю проблему на міжвідомчій нараді в кінці березня. Чиновники розробили кілька потенційних варіантів відповіді - починаючи з подачі дипломатичної скарги в Москву  і закінчуючи серією нових санкцій, але жодних кроків поки вжито не було.

Операція зі стимулювання вбивства американських та інших військовослужбовців НАТО стала б значною і провокаційною ескалацією того, що американські та афганські офіційні особи називають російською підтримкою талібів, і це був би перший випадок, коли російський шпигунський підрозділ, організував напади на західні війська.

Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявив, що в Кремлі не знають про ці звинувачення. "Якщо хтось їх пред'явить, ми відповімо", - сказав він.

Теми: РосіяСШААфганістан


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