РФ предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства военных США – СМИ

Представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагал вознаграждение связанным с Талибаном боевикам за убийство коалиционных сил в Афганистане, в том числе за нанесение ударов по американским войскам.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Несколько месяцев назад Соединенные Штаты пришли к выводу, что российское подразделение, которое было связано с покушениями на убийство и другими тайными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию или месть перебежчикам, тайно предлагало вознаграждение за успешные атаки в прошлом году.

Данные о причастности России к убийству американских военных были в том числе полученные из допросов афганских боевиков и преступников, которые, как считают, получили определенные суммы вознаграждений. Двадцать американцев погибли в боях в Афганистане в 2019 году, но не ясно, за какие убийства выплачивались деньги.

Разведывательные данные были доведены до сведения президента Дональда Трампа, и Совет национальной безопасности Белого дома обсудил эту проблему на межведомственном совещании в конце марта. Чиновники разработали несколько потенциальных вариантов ответа - начиная с подачи дипломатической жалобы в Москву и заканчивая серией новых санкций, но никаких шагов пока предпринято не было.

Операция по стимулированию убийства американских и других военнослужащих НАТО стала бы значительной и провокационной эскалацией того, что американские и афганские официальные лица называют русской поддержкой талибов, и это был бы первый случай, когда российский шпионский подразделение, организовал нападения на западные войска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об этих обвинениях. "Если кто-то их предъявит, мы ответим", - сказал он.