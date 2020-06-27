Рейди по розважальних і торговельних закладах: 355 протоколів за 2 дні

Протягом двох діб під час рейдів поліцейські склали 355 протоколів на директорів розважальних та торгівельних закладів за порушення умов карантину.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: Відповідно до постанови Кабінету міністрів, поліцейські проводять перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ними встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину.

Всього під час відпрацювання, до якого залучено 640 рейдових груп, правоохоронці протягом двох діб перевірили понад 6 200 закладів, з яких майже 3 500 закладів торгівлі, 2 000 закладів харчування, 850 нічних клубів та розважальних закладів.

За результатами перевірок поліцейські склали 355 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. З них 28 – на директорів розважальних закладів, 100 - керівників закладів громадського харчування та 227 – на директорів закладів торгівлі.

Найбільше порушень виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у місті Києві.

Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів та розпочали 176 кримінальних проваджень.

Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.