Рейды по развлекательным и торговым заведениям: 355 протоколов за 2 дня

В течение двух суток в ходе рейдов полицейские составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение условий карантина.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Согласно постановлению Кабинета министров, полицейские проводят проверки субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина.

Всего во время отработки, в которую вовлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6200 заведений, из которых почти 3500 предприятий торговли, 2000 общепитов, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.

По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 – на директоров развлекательных заведений, 100 – руководителей предприятий общественного питания и 227 – на директоров предприятий торговли.

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств.

Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.