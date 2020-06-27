"Юзік" за дорученням Зеленського відновлюватиме ФК "Кривбас"

Президент Володимир Зеленський доручив відновити футбольний клуб "Кривбас" із Кривого Рогу і призначив відповідальним за це народного депутата Юрія Корявченкова — колишнього актора студії "Квартал 95" "Юзіка".

Джерело: Зеленський в ході відкриття стадіону у місті Нова Каховка, якого цитує Громадське

Деталі: Мер Нової Каховки розповів присутнім, що у них в місті є клуб "Енергія", що постійно змагається із криворізьким "Гірником". У відповідь на це Зеленський згадав про ФК "Кривбас", який проіснував до 2013 року.

Пряма мова президента: "Гірник" — нормальний клуб. Був ще "Кривбас". На жаль, закрили. Я цьому, нашому Юрію Корявченкову… Ми йому поставили завдання, він зараз говорить з Федерацією (футболу - УП), щоб у Кривому Розі "Кривбас" повернути. Навіть не тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати клуби".

Нагадаємо: ФК "Кривбас" був заснований 1927 року, з 1992 року був учасником Української прем’єр-ліги. У 2013 році ФК розформували через фінансові проблеми.

У 2015 році ФК "Кривбас" відновили, але лише на регіональному рівні.