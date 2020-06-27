"Юзик" по поручению Зеленского будет восстанавливать ФК "Кривбасс"

Президент Владимир Зеленский поручил восстановить футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога и назначил ответственным за это народного депутата Юрия Корявченкова - бывшего актера студии "Квартал 95" "Юзика".

Источник: Зеленский в ходе открытия стадиона в городе Новая Каховка, которого цитирует Громадське

Детали: Мэр Новой Каховки рассказал присутствующим, что у них в городе есть клуб "Энергия", который постоянно соревнуется с криворожским "Горняком". В ответ на это Зеленский вспомнил о ФК "Кривбасс", который просуществовал до 2013 года.

Прямая речь президента: "Горняк" - нормальный клуб. Был еще "Кривбасс". К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову... Мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с Федерацией (футбола - УП), чтобы в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не потому, что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы".

Напомним: ФК "Кривбасс" был основан в 1927 году, с 1992 года был участником Украинской премьер-лиги. В 2013 году ФК расформировали из-за финансовых проблем.

В 2015 году ФК "Кривбасс" восстановили, но только на региональном уровне.