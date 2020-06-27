Шмигаль оприлюднив графік підвищення мінімальної зарплати
Субота, 27 червня 2020, 20:14
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали завдання президента Володимира Зеленського по підвищенню рівня мінімальної заробітної плати в Україні й озвучили відповідний план.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: 27 червня очільник уряду доповів Зеленському про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату.
Так, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. гривень, з 1 січня наступного року – до 6 тис. гривень, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. гривень.
Пряма мова Зеленського: "Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік".
Українська правда