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Шмигаль оприлюднив графік підвищення мінімальної зарплати

Субота, 27 червня 2020, 20:14
Шмигаль оприлюднив графік підвищення мінімальної зарплати

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали завдання президента Володимира Зеленського по підвищенню рівня мінімальної заробітної плати в Україні й озвучили відповідний план.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: 27 червня очільник уряду доповів Зеленському про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату.

Так, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. гривень, з 1 січня наступного року – до 6 тис. гривень, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. гривень.

Пряма мова Зеленського: "Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік".

Українська правда
Теми: зарплатиКабінет міністрівпрезидентУкраїна
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