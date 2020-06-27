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Шмыгаль обнародовал график повышения минимальной зарплаты

Суббота, 27 июня 2020, 20:14
Шмыгаль обнародовал график повышения минимальной зарплаты

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали задание президента Владимира Зеленского по повышению уровня минимальной заработной платы в Украине и озвучили соответствующий план.

Источник: пресс-служба президента

Детали: 27 июня глава правительства доложил Зеленскому о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату.

Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен, с 1 января следующего года - до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен.

Прямая речь Зеленского: "Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год".

Украинская правда
Темы: зарплатыКабинет министровпрезидентУкраина
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