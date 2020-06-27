Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дав заслуженого артиста Потапу, а Білик і Єфросиніна отримали ордени

Субота, 27 червня 2020, 20:40
Зеленський дав заслуженого артиста Потапу, а Білик і Єфросиніна отримали ордени

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами України низку співаків, науковців, військових, діячів культури та інших. Серед нагороджених є попурярні виконавці, ведучі та гуморист з Одеси.

Джерело: указ президента

Деталі: Зокрема, співак та музичний продюсер Олексій Потапенко отримав звання заслуженого артиста України. Такою ж нагородою президент відзначив і співака Арсена Мірзояна.

Відомий комедійний актор з Одеси Олег Філімонов став народним артистом.

При цьому орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено ведучу Марію Єфросиніну. Співачки Ірина Білик та Тіна Кароль отримали ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.

Ведуча телевізійної служби новин "1+1" Алла Мазур нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийкультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибув до Праги
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Зеленський із Болгарії несподівано вирушив у Чехію
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: