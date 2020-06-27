Зеленський дав заслуженого артиста Потапу, а Білик і Єфросиніна отримали ордени

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами України низку співаків, науковців, військових, діячів культури та інших. Серед нагороджених є попурярні виконавці, ведучі та гуморист з Одеси.

Джерело: указ президента

Деталі: Зокрема, співак та музичний продюсер Олексій Потапенко отримав звання заслуженого артиста України. Такою ж нагородою президент відзначив і співака Арсена Мірзояна.

Відомий комедійний актор з Одеси Олег Філімонов став народним артистом.

При цьому орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено ведучу Марію Єфросиніну. Співачки Ірина Білик та Тіна Кароль отримали ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.

Ведуча телевізійної служби новин "1+1" Алла Мазур нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня.