Зеленский дал заслуженного артиста Потапу, а Билык и Ефросинина получили ордена

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции отметил государственными наградами Украины ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других. Среди награжденных есть попурярные исполнители, ведущие и юморист из Одессы.

Источник: указ президента

Детали: В частности, певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко получил звание заслуженного артиста Украины. Такой же наградой президент отметил и певца Арсена Мирзояна.

Известный комедийный актер из Одессы Олег Филимонов стал народным артистом.

При этом орденом "За заслуги" III степени награждена ведущая Мария Ефросинина. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили ордена княгини Ольги III степени.

Ведущая телевизионной службы новостей "1 + 1" Алла Мазур награждена орденом княгини Ольги II степени.