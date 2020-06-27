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У ЄС допускають повторне закриття кордонів у разі спалаху Covid-19

Субота, 27 червня 2020, 23:28

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключає, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації окремі кордони у Європі повторно закриють.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на інтерв'ю Мааса агентству dpa

Пряма мова: "Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо кількість заражень в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому".

Деталі: Водночас він підкреслив, що ситуація з закриттям, яку всі спостерігали в березні, не повинна повторитися без обговорення й голосування, оскільки такі важливі питання потрібно координувати по всій Європі.

За словами Мааса, Європа багато чому навчилася за час коронакризи: країни покращили координацію та надали один одному солідарну допомогу в таких розмірах і такими темпами, яких ще ніколи не було.

Передісторія: країни Європейського Союзу через епідемію коронавірусу у березні закрили свої кордони. Станом на 27 червня майже всі внутрішні кордони ЄС вже відкриті. Виняток – Норвегія та Фінляндія, які планують відкритися в середині липня.

Теми: ЄСкарантинкордонкоронавірус


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