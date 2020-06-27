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В ЕС допускают повторное закрытие границ в случае вспышки Covid-19

Суббота, 27 июня 2020, 23:28
В ЕС допускают повторное закрытие границ в случае вспышки Covid-19

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас не исключает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации отдельные границы в Европе повторно закроют.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на интервью Мааса агентству dpa

Прямая речь: "Нельзя исключить, что границы придется снова закрывать, если количество заражений в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом".

Детали: В то же время он подчеркнул, что ситуация с закрытием, которую все наблюдали в марте, не должна повториться без обсуждения и голосования, поскольку такие важные вопросы нужно координировать по всей Европе.

По словам Мааса, Европа многому научилась за время коронакризиса: страны улучшили координацию и предоставили друг другу солидарную помощь в таких размерах и такими темпами, которых никогда не было.

Предыстория: страны Европейского Союза из-за эпидемии коронавируса в марте закрыли свои границы. По состоянию на 27 июня почти все внутренние границы ЕС уже открыты. Исключение - Норвегия и Финляндия, которые планируют открыться в середине июля.

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Темы: ЕСкарантинграницакоронавирус
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