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Поліцейська напідпитку збила двох пішоходів у Рівному

Неділя, 28 червня 2020, 01:03

У Рівному працівниця поліції, яка, ймовірно, була в стані алкогольного сп’яніння, здійснила наїзд на двох пішоходів.

Джерело: поліція Рівненщини

Деталі: Подія трапилась близько 23-ї години 26 червня. Поліцейська перебувала за кермом автомобіля "Nissan".

Після того, як патрульні встановили, що автівкою кермувала 31-річна старша слідча слідчого управління поліції області, то на місце події прибули слідчі, працівники інспекції з особового складу та керівництво поліції. 

Наїзд на пішоходів водійка допустила, коли здавала назад.

Внаслідок ДТП постраждали дві мешканки Рівного. У 33-річної рівнянки медики діагностували забої колін, а у 28-річної жительки обласного центру – забій спини. Госпіталізації жінки не потребували. 

Зазначається, що поліцейська за всіма зовнішніми ознаками перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Проте жінка відмовилась від проходження тесту на вміст алкоголю.

Поліція склала на водійку адмінпротокол та внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. 

"Усі матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань", – повідомили в поліції. 

Також працівники інспекції з особового складу за цим фактом проводять службове розслідування. Старшу слідчу обіцяють звільнити з органів Нацполіції. Окрім того, посади позбавили її безпосереднього керівника, а керівника відділу, де працювала поліцейська – притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо:

  • 22 червня в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Луганській області за участі автомобіля, яким керував інспектор поліції, постраждали 9 осіб.

Українська правда
Теми: ДТПполіціяРівне


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