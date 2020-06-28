Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пьяная полицейская сбила двух пешеходов в Ровно

Воскресенье, 28 июня 2020, 01:03
Пьяная полицейская сбила двух пешеходов в Ровно

В Ровно сотрудница полиции, которая, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на двух пешеходов.

Источник: полиция Ровенской области

Детали: Инцидент произошел около 23 часов 26 июня. Полицейская находилась за рулем автомобиля "Nissan".

После того, как патрульные установили, что автомобилем управляла 31-летняя старшая следственная следственного управления полиции области, то на место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

Наезд на пешеходов водитель допустила, когда сдавала назад.

В результате ДТП пострадали две жительницы Ровно. У 33-летней женщины медики диагностировали ушибы коленей, а у 28-летней жительницы областного центра – ушиб спины. В госпитализации женщины не нуждались.

Отмечается, что полицейская по всем внешним признакам находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако женщина отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя.

Полиция составила на водителя админпротокол и внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

"Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", – сообщили в полиции.

Также работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование. Старшую следователя обещают уволить из органов Нацполиции. Кроме того, должности лишили ее непосредственного руководителя, а руководителя отдела, где работала полицейская – привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним:

  • 22 июня в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области с участием автомобиля, которым управлял инспектор полиции, пострадали 9 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПполицияРовно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
ДТП
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Пьяный полицейский вез выпускников школы и вылетел в кювет: трое 16-летних девушек погибли
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: