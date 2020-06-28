Пьяная полицейская сбила двух пешеходов в Ровно

В Ровно сотрудница полиции, которая, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на двух пешеходов.

Источник: полиция Ровенской области

Детали: Инцидент произошел около 23 часов 26 июня. Полицейская находилась за рулем автомобиля "Nissan".

После того, как патрульные установили, что автомобилем управляла 31-летняя старшая следственная следственного управления полиции области, то на место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

Наезд на пешеходов водитель допустила, когда сдавала назад.

В результате ДТП пострадали две жительницы Ровно. У 33-летней женщины медики диагностировали ушибы коленей, а у 28-летней жительницы областного центра – ушиб спины. В госпитализации женщины не нуждались.

Отмечается, что полицейская по всем внешним признакам находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако женщина отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя.

Полиция составила на водителя админпротокол и внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

"Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", – сообщили в полиции.

Также работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование. Старшую следователя обещают уволить из органов Нацполиции. Кроме того, должности лишили ее непосредственного руководителя, а руководителя отдела, где работала полицейская – привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним: