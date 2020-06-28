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Стало відоме ім'я бійця, який загинув біля Старогнатівки в суботу

Неділя, 28 червня 2020, 14:19
Іван Дедюх

У суботу, 27 червня, на Донбасі загинув 37-річний сержант батальйону "Айдар" Іван Дедюх.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Facebook

Пряма мова: "Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблого на сході України сержанта 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Івана Дедюха. Звитяга тернополянина, який віддав своє життя, щоб у мирі жили майбутні покоління – приклад справжнього Героїзму, який навіки увійде в історію".

Про смерть Івана Дедюха також повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо: у суботу поблизу Старогнатівки у Донецькій області загинув український військовослужбовець, ще один – отримав осколкові поранення.

Українська правда
Теми: війнаДонбасДонецька областьТернопіль


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