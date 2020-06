Стало відоме ім'я бійця, який загинув біля Старогнатівки в суботу

У суботу, 27 червня, на Донбасі загинув 37-річний сержант батальйону "Айдар" Іван Дедюх.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Facebook

Пряма мова: "Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблого на сході України сержанта 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Івана Дедюха. Звитяга тернополянина, який віддав своє життя, щоб у мирі жили майбутні покоління – приклад справжнього Героїзму, який навіки увійде в історію".

Про смерть Івана Дедюха також повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

🇺🇦Ivan Dediukh, 37, from Ternopil region. Took arms to defend Ukraine since the beginning of Russian aggression in 2014. First as “Aidar” battalion volunteer, then 53rd brigade’s sergeant. Killed by a landmine explosion on June 27th. Deepest condolences to relatives & close ones. pic.twitter.com/lhj9s8mjJC