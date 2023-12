Стало известно имя бойца, погибшего возле Старогнатовки в субботу

В субботу, 27 июня, на Донбассе погиб 37-летний сержант батальона "Айдар" Иван Дедюх.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook

Прямая речь: "Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Ивана Дедюха. Доблесть тернополянина, который отдал свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения - пример подлинного Героизма, который навсегда войдет в историю".

О смерти Ивана Дедюха также сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

🇺🇦Ivan Dediukh, 37, from Ternopil region. Took arms to defend Ukraine since the beginning of Russian aggression in 2014. First as “Aidar” battalion volunteer, then 53rd brigade’s sergeant. Killed by a landmine explosion on June 27th. Deepest condolences to relatives & close ones. pic.twitter.com/lhj9s8mjJC