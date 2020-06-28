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Стало известно имя бойца, погибшего возле Старогнатовки в субботу

Воскресенье, 28 июня 2020, 14:19
Иван Дедюх

В субботу, 27 июня, на Донбассе погиб 37-летний сержант батальона "Айдар" Иван Дедюх.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook

Прямая речь: "Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Ивана Дедюха. Доблесть тернополянина, который отдал свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения - пример подлинного Героизма, который навсегда войдет в историю".

О смерти Ивана Дедюха также сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

Напомним: в субботу вблизи Старогнатовки в Донецкой области погиб украинский военнослужащий, еще один - получил осколочные ранения.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассДонецкая областьТернополь


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