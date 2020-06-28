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У Львові вночі сталася масова бійка і стрілянина, є постраждалі

Неділя, 28 червня 2020, 22:29
У Львові вночі сталася масова бійка і стрілянина, є постраждалі

Поліція встановлює причини масової бійки та стрілянини, що сталася у Львові в ніч на неділю.

Джерело: керівник пресслужби патрульної поліції Львова Катерина Рибій у коментарі Укрінформу

Дослівно: "28 червня о 01:47 отримали виклик, що на вулиці Володимира Великого, 53 стрілянина.

Негайно прибули за адресою та виявили групу осіб, близько 10 людей. Вони вказали на особу, котра, з їхніх слів, стріляла у них з предмета, схожого на пістолет, та показали одного пораненого чоловіка.

У постраждалого, 25-річного чоловіка, виявили рану в області живота схожу на вогнепальну".

Деталі: Крім того, за інформацією поліції, ще один чоловік мав тілесні ушкодження голови, подряпані руки та ноги, його одяг був розірваний.

Біля житлового будинку правоохоронці виявили групу людей, між якими тривала суперечка. Як стало відомо, чоловік жорстоко побив хлопця, який під час конфлікту, захищаючись, розпочав стрілянину з вогнепальної зброї. Внаслідок цього хлопець поранив нападника.

Правоохоронці викликали "швидкі", і обох чоловіків негайно доправили до лікарні. Лікарі надали першу допомогу та переконалися, що життю і здоров’ю пацієнтів нічого не загрожує. Після цього обох винуватців правоохоронці супроводили до Франківського відділку поліції міста Львова для надання пояснень.

На цей момент обставини з'ясовуються. На місці події працювали ТОР, ДСО та патрульні поліцейські. Слідчі вилучили гільзи з пістолета та у всіх затриманих взяли аналізи на вміст алкоголю в крові.

Українська правда

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Теми: Львівполіція
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