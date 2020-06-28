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Во Львове ночью произошла массовая драка и стрельба, есть пострадавшие

Воскресенье, 28 июня 2020, 22:29
Во Львове ночью произошла массовая драка и стрельба, есть пострадавшие

Полиция устанавливает причины массовой драки и стрельбы, произошедшей во Львове в ночь на воскресенье.

Источник: руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий в комментарии Укринформу

Дословно: "28 июня в 1:47 получили вызов, что на улице Владимира Великого, 53 стрельба.

Немедленно прибыли по адресу и обнаружили группу лиц, около 10 человек. Они указали на лицо, которое, по их словам, стреляло в них с предмета, похожего на пистолет, и показали одного раненого мужчину.

У пострадавшего, 25-летнего мужчины, обнаружили рану в области живота, похожую на огнестрельную".

Детали: Кроме того, по информации полиции, еще один человек имел телесные повреждения головы, поцарапанные руки и ноги, его одежда была разорвана.

Возле жилого дома правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта, защищаясь, открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате парень ранил нападавшего.

Правоохранители вызвали "скорую", и обоих мужчин немедленно доставили в больницу. Врачи оказали первую помощь и убедились, что жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. После этого обоих виновников правоохранители сопроводили во Франковское отделения полиции города Львова для дачи объяснений.

На данный момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия работали ТОР, ГСО и патрульные полицейские. Следователи изъяли гильзы из пистолета и у всех задержанных взяли анализы на содержание алкоголя в крови.

Украинская правда

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Темы: Львовполиция
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