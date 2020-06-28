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Вибори у Польщі: у другий тур виходять Дуда та мер Варшави

Неділя, 28 червня 2020, 22:37

У другому турі президентських виборів у Польщі приймуть участь чинний президент Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, про це свідчать результати екзи-полів, підготовлених Ipsos.

Згдіно екзит-полам, за чинного президента Анджея Дуду віддали голоси 41,8% виборців. Натомість, за опозиціонера Тшасковського – 30,4%.

На третьому місті – незалежний кандидат Шимон Головня. За ного віддало голоси 13,3% виборців. Ще 7,4% - у кандидата від ультраправої "Конфедерації" Кшиштофа Босака, 2,9% - від лівого кандидата Роберта Бедроня.

Сенсацією став низький результат лідера "селян" Владислава Косіяк-Камиша- згідно екзит-полам, за нього проголосувало лише 2,6%.

 

Решта кандидатів не набрали і одного відсотку.

Варто зазначити, що через епідемію коронавірусу голосування було дозволено і через пошту – це може дещо змінити результати. Також у зв'язку з пандемією COVID-19 вибори проводяться в санітарному режимі. На дільницю можна зайти тільки в масці, на вході встановлені санітайзери, кількість людей, які одночасно перебувають у приміщенні, обмежують.

Другий тур президентських виборів у Польщі має відбутися 12 липня. Як очікується, Анджей Дуда може розраховувати на голоси Босака, в той час, як решта кандидатів скоріш за все підтримують опозиціонера.

Детальніше про виборчу кампанію читайте у статті – "Виклик для моновлади: як змінять Польщу нові президентські вибори"

Читайте також - "Вперше у вільній Польщі: чому нові президентські вибори обіцяють стати найскандальнішими"

Теми: Польщавибори


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