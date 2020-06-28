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Выборы в Польше: во второй тур выходят Дуда и мэр Варшавы

Воскресенье, 28 июня 2020, 22:37

Во втором туре президентских выборов в Польше примут участие действующий президент Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом свидетельствуют результаты экзы-полов, подготовленных Ipsos.

Згдином экзит-полам, за действующего президента Анджея Дуду отдали голоса 41,8% избирателей. В свою очередь, за оппозиционера Тшасковского - 30,4%.

На третьем месте - независимый кандидат Шимон Головня. По ного отдали голоса 13,3% избирателей. Еще 7,4% - у кандидата от ультраправой "Конфедерации" Кшиштофа Босака, 2,9% - за левого кандидата Роберта Бедроня.

Сенсацией стал низкий результат лидера "крестьян" Владислава Косияк-Камиша- согласно экзит-полам, за него проголосовало лишь 2,6%.

 

Остальные кандидаты не набрали и одного процента.

Стоит отметить, что из-за эпидемии коронавируса голосования было разрешено и через почту - это может несколько изменить результаты.

В связи с пандемией COVID-19 выборы проводятся в санитарном режиме. На участок можно зайти только в маске, на входе установлены санитайзеры, количество людей, одновременно находящихся в помещении, ограничивают.

Второй тур президентских выборов в Польше должен состояться 12 июля. Как ожидается, Дуда может рассчитывать на голоса Босака, в то время, как остальные кандидаты скорее всего поддерживают оппозиционера.

Подробнее об избирательной кампании читайте в статье - "Вызов для моновласти: как изменят Польшу новые президентские выборы"

Читайте также – "Впервые в свободной Польше: почему новые президентские выборы обещают стать самыми скандальными"

Темы: Польшавиборы


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