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У Скандинавії заявили про радіацію з Росії, там заперечують

Неділя, 28 червня 2020, 23:40
У Скандинавії заявили про радіацію з Росії, там заперечують

Нідерланди заявили, що незначне підвищення рівня радіації на півночі Європи може бути наслідком несправності атомної електростанції на заході Росії, однак у РФ це заперечують.

Джерело: The Independent

Деталі: Компетентні органи Фінляндії, Норвегії та Швеції заявили, що на початку цього тижня виявили збільшення радіоактивного забруднення у Скандинавії та в деяких арктичних регіонах.

Шведське управління радіаційної безпеки у вівторок заявило, що підтвердити джерело радіації неможливо. Водночас у Нідерландах дійшли висновку, що воно походить із Західної Росії.

Дослівно Національний інститут охорони здоров'я та довкілля Нідерландів: "Радіонукліди є штучними, тобто техногенними".

"Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного елемента в атомній електростанції, однак конкретне розташування джерела неможливо визначити через обмежене число вимірювань".

Деталі: Разом з тим, російський оператор ядерної енергетики Росенергоатом заперечив, що на північному заході країни є будь-які проблеми з двома електростанціями.

Російське агентство ТАСС процитувало неназваного представника прес-служби Роснергоатома, який заявив, що і станція поблизу Санкт-Петербурга, і інша під Мурманськом працюють "нормально, а рівень радіації перебуває в межах норми".

За його словами, рівень радіації на двох АЕС не змінювався протягом усього червня, також не було жодних скарг на роботу обладнання.

The Independent зазначає, що низький рівень радіації, виявлений у Скандинавії, не становить шкоди ні для людини, ні для навколишнього середовища.

Українська правда
Теми: РосіяНідерландиФінляндіяШвеціяАЕС
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