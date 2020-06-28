Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Скандинавии заявили о радиации из России, там отрицают

Воскресенье, 28 июня 2020, 23:40

Нидерланды заявили, что незначительное повышение уровня радиации на севере Европы может быть следствием неисправности атомной электростанции на западе России, однако в РФ это отрицают.

Источник: The Independent

Детали: Компетентные органы Финляндии, Норвегии и Швеции заявили, что в начале этой недели обнаружили увеличение радиоактивного загрязнения в Скандинавии и в некоторых арктических регионах.

Шведское управление радиационной безопасности во вторник заявило, что подтвердить источник радиации невозможно. В то же время в Нидерландах пришли к выводу, что он происходит из Западной России.

Дословно Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов: "Радионуклиды являются искусственными, то есть техногенными".

"Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента в атомной электростанции, однако конкретное расположение источника невозможно определить из-за ограниченного числа измерений".

Детали: Вместе с тем, российский оператор ядерной энергетики Росэнергоатом отрицает, что на северо-западе страны есть какие-либо проблемы с двумя электростанциями.

Российское агентство ТАСС процитировало неназванного представителя пресс-службы Роснергоатома, который заявил, что и станция вблизи Санкт-Петербурга, и другая под Мурманском работают "нормально, а уровень радиации находится в пределах нормы".

По его словам, уровень радиации на двух АЭС не изменялся в течение всего июня, также не было никаких жалоб на работу оборудования.

The Independent отмечает, что низкий уровень радиации, обнаруженный в Скандинавии, не представляет угрозы ни для человека, ни для окружающей среды.

Украинская правда
Темы: РосcияНидерландыФинляндияШвецияАЭС


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Скандинавии заявили о радиации из России, там отрицают

Выборы в Польше: во второй тур выходят Дуда и мэр Варшавы

Во Львове ночью произошла массовая драка и стрельба, есть пострадавшие

В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины

фото, видеоНа Крушельницкой снова беда: теперь пожар

фотоСтало известно имя бойца, погибшего возле Старогнатовки в субботу

Все новости...
Росcия
Венгерская компания присоединится к газопроводу "Турецкий поток"
Конгресс США планирует выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе
Трамп ничего не знает о причастности РФ к нападениям на военных США в Афганистане
Последние новости
01:47
Лукашенко: "Единственный союзник, который остался у России - Беларусь"
00:49
С космодрома во Французской Гвиане стартует ракета с 53 коммерческими спутниками
23:40
В Скандинавии заявили о радиации из России, там отрицают
23:15
Лукашенко не исключает, что его оппоненты обратятся к другому государству
22:54
Папа Римский в воскресной молитве вспомнил о наводнениях на Западе Украины
22:37
Выборы в Польше: во второй тур выходят Дуда и мэр Варшавы
22:29
Во Львове ночью произошла массовая драка и стрельба, есть пострадавшие
22:05
В Харькове проходит концерт в поддержку подозреваемых по делу Шеремета
21:48
"Десна" на последних минутах вырвала победу в матче с "Динамо"
21:22
В Украине в понедельник грозы, град и шквалы – ГСЧС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!