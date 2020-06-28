В Скандинавии заявили о радиации из России, там отрицают

Нидерланды заявили, что незначительное повышение уровня радиации на севере Европы может быть следствием неисправности атомной электростанции на западе России, однако в РФ это отрицают.

Источник: The Independent

Детали: Компетентные органы Финляндии, Норвегии и Швеции заявили, что в начале этой недели обнаружили увеличение радиоактивного загрязнения в Скандинавии и в некоторых арктических регионах.

Шведское управление радиационной безопасности во вторник заявило, что подтвердить источник радиации невозможно. В то же время в Нидерландах пришли к выводу, что он происходит из Западной России.

Дословно Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов: "Радионуклиды являются искусственными, то есть техногенными".

"Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента в атомной электростанции, однако конкретное расположение источника невозможно определить из-за ограниченного числа измерений".

Детали: Вместе с тем, российский оператор ядерной энергетики Росэнергоатом отрицает, что на северо-западе страны есть какие-либо проблемы с двумя электростанциями.

Российское агентство ТАСС процитировало неназванного представителя пресс-службы Роснергоатома, который заявил, что и станция вблизи Санкт-Петербурга, и другая под Мурманском работают "нормально, а уровень радиации находится в пределах нормы".

По его словам, уровень радиации на двух АЭС не изменялся в течение всего июня, также не было никаких жалоб на работу оборудования.

The Independent отмечает, что низкий уровень радиации, обнаруженный в Скандинавии, не представляет угрозы ни для человека, ни для окружающей среды.