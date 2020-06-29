Обвал на шахті на Луганщині: один гірник загинув, одного травмовано – Волинець

Через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" один шахтар загинув, іще одного травмовано.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Дослівно: "О 23.30 через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув шахтар.

Його колегу з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню та доставили у лікарню м. Лисичанськ".

Деталі: ДСНС поки не повідомляє про подію.