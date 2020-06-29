Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Обвал на шахте Луганской области: один горняк погиб, один травмирован – Волынец

Понедельник, 29 июня 2020, 10:20

Из-за обвала на шахте "Привольнянское" ПАО "Лисичанскуголь" один шахтер погиб, еще один травмирован.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Дословно: "В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер.

Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск".

Детали: ГСЧС пока не сообщает о происшествии.

Украинская правда
Темы: шахтыЛуганская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась

Около Крымского ранены двое военных

Обвал на шахте Луганской области: один горняк погиб, один травмирован – Волынец

За воскресенье в Украине обнаружили меньше случаев коронавируса

В Скандинавии заявили о радиации из России, там отрицают

Выборы в Польше: во второй тур выходят Дуда и мэр Варшавы

Все новости...
шахты
Зеленский вышел к шахтерам и пообещал разобраться, почему им не платит "Центрэнерго"
Шахтерская забастовка в оккупированном Донбассе: начало революции в "республиках"?
В оккупированном Антраците забастовка: боевики похитили нескольких митингующих
Последние новости
12:49
ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля - Евроньюз
12:47
Застройщик вырыл пять этажей под историческим зданием в Киеве
12:30
Изменения в Конституцию РФ поддержали 76% респондентов – экзит-пол
11:53
Степанов рассказал, кто может не проходить самоизоляцию при въезде в Украину
11:42
В пяти областях не обнаружено ни одного случая коронавируса за сутки
11:32
Глава "Сбербанка" прогнозирует укрепление рубля и подорожание нефти
11:28
Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась
11:14
На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормативным требованиям
10:53
На границе с Венгрией заработали 4 пункта пропуска
10:39
Польша: Дуда предварительно получает результат несколько выше, чем по экзит-полам
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!