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Обвал на шахте Луганской области: один горняк погиб, один травмирован – Волынец

Понедельник, 29 июня 2020, 10:20
Обвал на шахте Луганской области: один горняк погиб, один травмирован – Волынец

Из-за обвала на шахте "Привольнянское" ПАО "Лисичанскуголь" один шахтер погиб, еще один травмирован.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Дословно: "В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер.

Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск".

Детали: ГСЧС пока не сообщает о происшествии.

Украинская правда

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Темы: шахтыЛуганская область
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