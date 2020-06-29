Обвал на шахте Луганской области: один горняк погиб, один травмирован – Волынец
Понедельник, 29 июня 2020, 10:20
Из-за обвала на шахте "Привольнянское" ПАО "Лисичанскуголь" один шахтер погиб, еще один травмирован.
Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook
Дословно: "В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер.
Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск".
Детали: ГСЧС пока не сообщает о происшествии.
Украинская правда