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Депутат Миколаївської облради заявив, що його дружина застрелилася

Понеділок, 29 червня 2020, 11:28

Дружина депутата Миколаївської обласної ради загинула від поранення з травматичної зброї, депутат заявив про самогубство.

Джерело: поліція області

Дослівно: "Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову.

На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції.

33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік знаходився у помешканні. Наразі всі обставини та причини події з’ясовуються".

Деталі: Попередньо, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Українська правда
Теми: Миколаївська областьполіція


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