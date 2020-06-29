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Депутат Миколаївської облради заявив, що його дружина застрелилася

Понеділок, 29 червня 2020, 11:28
Депутат Миколаївської облради заявив, що його дружина застрелилася
Христина Івануна, фото з соцмереж

Дружина депутата Миколаївської обласної ради загинула від поранення з травматичної зброї, депутат заявив про самогубство.

Джерело: поліція області, Новости N

Дослівно: "Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову.

На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції.

33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік знаходився у помешканні. Наразі всі обставини та причини події з’ясовуються".

Деталі: Попередньо, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Як повідомляє місцеве видання "Новости N", загинула дружина депутата обласної ради від партії "Батьківщина" Ігоря Івануни – Христина Івануна.

Видання пише, що депутатська діяльність Ігоря Івануни супроводжувалася низкою скандалів. Представник "Батьківщини" часто є фігурантом земельних конфліктів. Також у Івануни розбіжності з багатьма колегами з депутатського корпусу.

Українська правда

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Теми: Миколаївська областьполіція
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