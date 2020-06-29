Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась

Жена депутата Николаевского областного совета погибла от ранения из травматического оружия, депутат заявил о самоубийстве.

Источник: полиция области

Дословно: "Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову.

На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются".

Детали: Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).