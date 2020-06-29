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Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась

Понедельник, 29 июня 2020, 11:28
Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась
Кристина Ивануна, фото из соцсетей

Жена депутата Николаевского областного совета погибла от ранения из травматического оружия, депутат заявил о самоубийстве.

Источник: полиция области, Новости N

Дословно: "Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову.

На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются".

Детали: Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщает местное издание "Новости N", погибла жена депутата областного совета от партии "Батькивщина" Игоря Ивануны – Кристина Ивануна.

Издание пишет, что депутатская деятельность Игоря Ивануны сопровождалась рядом скандалов. Представитель "Батькивщины" часто является фигурантом земельных конфликтов. Также у Ивануны разногласия со многими коллегами из депутатского корпуса.

Украинская правда

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Темы: Николаевская областьполиция
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