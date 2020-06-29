Незадоволених Зеленським вперше стало більше, ніж задоволених

38% опитаних у червні українців схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського, тоді як 45% - не схвалюють.

Джерело: опитування КМІС, проведене з 20 по 23 червня

Дослівно: "Оцінюючи дії органів влади в травні-червні цього року, 38% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в травні – 47%); 45% - не схвалюють (в травні – 37%).

Різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7 відсоткових пунктів".

Деталі: При цьому 23% опитаних у червні схвалюють дії Кабінету міністрів (24% в травні); 59% – не схвалюють (61% в травні).

Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 36 відсоткових пунктів. В порівнянні з травнем баланс оцінок дії уряду майже не змінився.

Дії Верховної Ради схвалюють 21% українців (22% в травні); 62% – не схвалюють (65% в травні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 41 відсоткових пунктів.

Довідка: Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.