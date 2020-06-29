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Недовольных Зеленским впервые стало больше, чем довольных

Понедельник, 29 июня 2020, 15:08
Недовольных Зеленским впервые стало больше, чем довольных
Фото Дмитрия Ларина, УП

38% опрошенных в июне украинцев одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского, тогда как 45% - не одобряют.

Источник: опрос КМИС, проведенный с 20 по 23 июня

 
 

Дословно: "Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%), 45% - не одобряют (в мае - 37%).

Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов".

Детали: При этом 23% опрошенных в июне одобряют действия Кабинета министров (24% в мае), 59% - не одобряют (61% в мае).

 
 

Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 36 процентных пунктов. По сравнению с маем баланс оценок действий правительства почти не изменился.

Действия Верховной Рады одобряют 21% украинцев (22% в мае), 62% - не одобряют (65% в мае). Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41 процентный пункт.

 
 

Справка: Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийсоциология
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