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Більшість українців вважає, що Україні не потрібен МВФ

Понеділок, 29 червня 2020, 16:30

З квітня в Україні суттєво збільшилася кількість тих, хто вважає, що Україні не потрібно співпрацювати з МВФ, зараз вона становить 61%.

Джерело: опитування КМІС, проведене з 20 по 23 червня

 

Деталі: Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ.

61% респондентів у червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15% (с 46% до 61%).

У червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8% (с 32% до 24%).

 

Довідка: Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.

Передісторія:

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Українська правда
Теми: МВФсоціологія


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