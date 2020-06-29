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Большинство украинцев считает, что Украине не нужен МВФ

Понедельник, 29 июня 2020, 16:30
Большинство украинцев считает, что Украине не нужен МВФ

С апреля в Украине существенно увеличилось количество тех, кто считает, что Украине не нужно сотрудничать с МВФ, сейчас оно составляет 61%.

Источник: опрос КМИС, проведенный с 20 по 23 июня

 

Детали: Участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ.

61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилось на 15% (с 46% до 61%).

В июне 24% украинцев придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8% (с 32% до 24%).

 

Справка: Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

Предыстория:

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Украинская правда

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Темы: МВФсоциология
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