Большинство украинцев считает, что Украине не нужен МВФ

С апреля в Украине существенно увеличилось количество тех, кто считает, что Украине не нужно сотрудничать с МВФ, сейчас оно составляет 61%.

Источник: опрос КМИС, проведенный с 20 по 23 июня

Детали: Участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ.

61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилось на 15% (с 46% до 61%).

В июне 24% украинцев придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8% (с 32% до 24%).

Справка: Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

Предыстория:

12 июня Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

Накануне Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Наличие программы stand-by с МВФ позволит Украине дополнительно получать финансирование от других партнеров на почти 3 млрд долларов.

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Украина сможет уже в 2022 году отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Читайте также: Инсайды программы с МВФ: что получит Украина

Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФЛП: что предусматривает новый меморандум с МВФ