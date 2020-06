ЄС дійшов згоди щодо відкриття кордонів - запустили процедуру схвалення рішення

У Європейському Союзі дійшли згоди щодо списку держав, для жителів яких з 1 липня буде скасовано коронавірусні обмеження на в’їзд до ЄС.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Всі деталі рішення наразі не відомі, однак за інформацією джерел кореспондента мова йде про затверджений список з 15 країн.

"Письмова процедура щодо незобов’язуючого списку з 15 країн, чиї громадяни зможуть подорожувати до ЄС з 1 липня, нарешті розпочата Радою ЄС. Грузія, Сербія та Чорногорія включені", - повідомив Джозвяк.

Письмову процедуру використовують, коли є достатня кількість голосів щодо тексту рішення, а обставини вимагають його схвалення якнайшвидше, не чекаючи на формальну зустріч

The written procedure on the non-binding list of 15 countries whose nationals can travel to the EU as of 1 July have finally been initiated by the council. #Georgia #Serbia and #Montenegro all included.