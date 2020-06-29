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ЄС дійшов згоди щодо відкриття кордонів - запустили процедуру схвалення рішення

Понеділок, 29 червня 2020, 21:40
ЄС дійшов згоди щодо відкриття кордонів - запустили процедуру схвалення рішення

У Європейському Союзі дійшли згоди щодо списку держав, для жителів яких з 1 липня буде скасовано коронавірусні обмеження на в’їзд до ЄС.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Всі деталі рішення наразі не відомі, однак за інформацією джерел кореспондента мова йде про затверджений список з 15 країн. 

"Письмова процедура щодо незобов’язуючого списку з 15 країн, чиї громадяни зможуть подорожувати до ЄС з 1 липня, нарешті розпочата Радою ЄС. Грузія, Сербія та Чорногорія включені", - повідомив Джозвяк. 

Письмову процедуру використовують, коли є достатня кількість голосів щодо тексту рішення, а обставини вимагають його схвалення якнайшвидше, не чекаючи на формальну зустріч

Варто зазначити, що рішення не є зобов'язуючим для країн ЄС, тому не можна виключати наявність винятків для громадян України.

Раніше Euronews з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляв, що до списку 15 держав увійшли: Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, та – за умови взаємного дозволу – Китай.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкарантинкордонкоронавірус
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