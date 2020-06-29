Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС достиг соглашения об открытии границ - запустили процедуру принятия решения

Понедельник, 29 июня 2020, 21:40

В Европейском Союзе договорились о списке государств, для жителей которых с 1 июля будут отменены коронавирусные ограничения на въезд в ЕС.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Все детали решения пока неизвестны, однако по информации источников корреспондента речь идет об утвержденном списке из 15 стран.

"Письменная процедура в отношении необязательного списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - сообщил Джозвяк.

Письменную процедуру используют, когда есть достаточное количество голосов по тексту решения, а обстоятельства требуют его одобрения как можно быстрее, не дожидаясь формальной встречи.

Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя исключать наличие исключений для граждан Украины.

Ранее Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщал, что в список 15 государств вошли: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимного согласия - Китай.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС.

Темы: ЕСкарантинграницакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пандемия коронавируса набирает обороты - ВОЗ

ЕС продлил санкции против РФ

Джонсон назвал коронавирус катастрофой для Британии

Большинство украинцев считает, что Украине не нужен МВФ

документВенедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения Порошенко – адвокат

40% украинцев хотят видеть меню в ресторанах на двух языках

Все новости...
ЕС
ЕС продлил санкции против РФ
ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля - Евроньюз
Венгерская компания присоединится к газопроводу "Турецкий поток"
Последние новости
21:40
ЕС достиг соглашения об открытии границ - запустили процедуру принятия решения
21:24
Пандемия коронавируса набирает обороты - ВОЗ
21:04
Коронавирус: Китай будет вакцинировать военных экспериментальным препаратом
20:43
видеоВ Украину идет холодный атмосферный фронт, на западе пройдут сильные ливни
20:08
Иран отправил черный ящик со сбитого самолета МАУ во Францию
19:38
ЕС продлил санкции против РФ
19:23
Боевики совершили 7 обстрелов, двое украинских военных ранены
19:09
Буковина ослабляет карантин
18:55
видеоНардеп из "Слуги народа" спел о своем законопроекте
18:27
Фонд гарантирования вкладов продал кредиты Дельта банка на миллиард с дисконтом 95%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!