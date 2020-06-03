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Шмигаль пропонує Раді призначити двох міністрів і нового віцепрем'єра

Середа, 3 червня 2020, 13:42

Уряд пропонує призначити Ольгу Стефанішину віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Романа Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів та Олександра Ткаченка міністром культури і інформаційної політики.

Джерело: проєкти постанов подані прем’єр-міністром Денисом Шмигалем до Верховної Ради

Деталі: Відповідні документі зареєстровані в парламенті 3 червня.

У зв’язку з пропозицією призначення Стефанішиної ще одним проєктом постанови пропонується звільнити Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив нардепів про надходження вищевказаних документів до парламенту та доручив профільним комітетам у середу на своїх засіданнях розглянути подання Шмигаля щодо кадрових призначень і надати висновки щодо можливого розгляду цих питань уже в четвер, 4 червня.

Передісторія

  • 1 червня фракція "Слуга народу" підтримала голову комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишнього гендиректора каналу "1+1" Олександра Ткаченка на місце міністра культури.
  • Також стало відомо, що на нову посаду міністра екології розглядають двох кандидатів – зокрема заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського. Абрамовський - колишній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (лютий-вересень 2015 року).
  • Джерела "Європейської правди" підтвердили також, що парламент має намір призначити нового віцепрем’єра – Ольгу Стефанішину, що замінить на цій посаді Вадима Пристайка.

Знати більше: Відповідальна за інтеграцію: хто керуватиме європейськими реформами в оновленому уряді

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада


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