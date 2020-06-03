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Окупанти в Криму на місяць арештували затриманого українського десантника

Середа, 3 червня 2020, 14:30
ТАСС

Підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя виніс рішення про арешт на місяць затриманого спецслужбами РФ українського військовослужбовця Євгена Добринського, якому закидають "незаконний перетин кордону".

Джерело: прес-служба "суду"

Дослівно: "Обрати відносно Д. запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 30 діб до 1 липня 2020 року".

Деталі: Російське слідство стверджує, що Добринський 30 травня "без документів на право в'їзду в Росію пройшов пішки по дамбі залізничних колій у напрямку між н.п. Сиваш і Джанкоєм".

Що передувало: Командування десантно-штурмових військ ЗСУ спростувало інформацію ФСБ РФ про "незаконний перетин" адмінкордону з окупованим Кримом військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського та каже, що російська пропаганда поширює черговий фейк.

Передісторія:

  • 30 травня поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом зник український військовослужбовець. Пізніше стало відомо, що це військовослужбовець з 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
  • За попередньою інформацію, військовослужбовця могли викрасти. Неподалік місця розміщення військовослужбовців були виявлені сліди боротьби.
  • Через 3 дні після зникнення Добринського, російська ФСБ заявила про затримання військовослужбовця України на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом, звинувачуючи в "незаконному перетині кордону".

Українська правда
Теми: Херсонська областьКримокупація


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