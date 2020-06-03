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Окупанти в Криму на місяць арештували затриманого українського десантника

Середа, 3 червня 2020, 14:30
Окупанти в Криму на місяць арештували затриманого українського десантника
ТАСС

Підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя виніс рішення про арешт на місяць затриманого спецслужбами РФ українського військовослужбовця Євгена Добринського, якому закидають "незаконний перетин кордону".

Джерело: прес-служба "суду"

Дослівно: "Обрати відносно Д. запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 30 діб до 1 липня 2020 року".

Деталі: Російське слідство стверджує, що Добринський 30 травня "без документів на право в'їзду в Росію пройшов пішки по дамбі залізничних колій у напрямку між н.п. Сиваш і Джанкоєм".

Що передувало: Командування десантно-штурмових військ ЗСУ спростувало інформацію ФСБ РФ про "незаконний перетин" адмінкордону з окупованим Кримом військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського та каже, що російська пропаганда поширює черговий фейк.

Передісторія:

  • 30 травня поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом зник український військовослужбовець. Пізніше стало відомо, що це військовослужбовець з 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
  • За попередньою інформацію, військовослужбовця могли викрасти. Неподалік місця розміщення військовослужбовців були виявлені сліди боротьби.
  • Через 3 дні після зникнення Добринського, російська ФСБ заявила про затримання військовослужбовця України на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом, звинувачуючи в "незаконному перетині кордону".

Українська правда
Теми: Херсонська областьКримокупація
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