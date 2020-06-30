Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Турчинов очолить штаб "Євросолідарності" і буде шукати ефективних управлінців

Вівторок, 30 червня 2020, 10:45

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що очолить штаб, який створює "Європейська солідарність".

Джерело: Facebook-сторінки Турчинова, нардепа "ЄС" Ірини Геращенко

Дослівно: "Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська Солідарність".

Деталі: За словами Турчинова, Україні потрібне мирне перезавантаження влади.

Він зазначив, що наразі "дилетантизм та популізм" руйнують управлінську вертикаль в Україні і ведуть до хаосу та дестабілізації.

Геращенко уточнила, що Турчинов очолив виборчий штаб "Європейської Солідарності" перед місцевими виборами: "Ставимо перед собою шляхетну мету: об‘єднати всі здорові, демократичні, проукраїнські і проєвропейські сили, зупинити реванш, не дати жодного шансу п’ятій колоні Кремля на місцевих виборах".

За її словами, за рік у "Євросолідарності" позбавилися від "баласту і пристосуванців" і не дадуть шансу тим, хто "згадав" про партію напередодні місцевих виборів.

Геращенко пише, що вони "відкриті для всіх ідеологічних, ідейних, справжніх, патріотичних, розумних, проєвропейських, опозиційних".

Українська правда
Теми: ТурчиновЄвропейська солідарність


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Хто проходить до Ради у разі дострокових виборів – нове соцопитування

Шмигаль пояснив, чому Україна не повертається до жорсткого карантину

інфографіка Українці вивели б у другий тур виборів неочікуваного суперника Зеленському

Турчинов очолить штаб "Євросолідарності" і буде шукати ефективних управлінців

В Україні зросла кількість пневмоній і госпіталізацій із COVID-19

Коронавірус в Україні: 706 випадків за добу, найбільше – на Львівщині

Усі новини...
Турчинов
Про національні інтереси і спецоперацію, яка відбувається просто зараз
"ЄС" каже, що Порошенку, Турчинову й Воронченку готують підозри, ДБР заперечує
Турчинов розказав, як дзвонив Путіну під час анексії Криму
Останні новини
11:50
Прем'єр-міністр розповів, чи скасують ЗНО та Нову українську школу
11:50
Президент ніколи на мене не тиснув, ми радимося – Шмигаль
11:50
Хто проходить до Ради у разі дострокових виборів – нове соцопитування
11:45
Прем'єр про локалізацію в закупівлях: Prozorro буде жити
11:43
Шмигаль: Не відриваюсь від землі, ходжу в магазини, у звичайні лікарні
11:38
Трамп у розмовах з Путіним шукав схвалення та ігнорував важливі питання - CNN
11:38
Шмигаль пояснив, чому Україна не повертається до жорсткого карантину
11:37
Одещина приєдналася до переліку областей з найбільшою кількістю заражень за добу
11:34
Курс валют на 30 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:24
CNN: Трамп називав Меркель "дурною" і хвалився геніальністю лідеру КНДР
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!