Турчинов очолить штаб "Євросолідарності" і буде шукати ефективних управлінців

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що очолить штаб, який створює "Європейська солідарність".

Джерело: Facebook-сторінки Турчинова, нардепа "ЄС" Ірини Геращенко

Дослівно: "Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська Солідарність".

Деталі: За словами Турчинова, Україні потрібне мирне перезавантаження влади.

Він зазначив, що наразі "дилетантизм та популізм" руйнують управлінську вертикаль в Україні і ведуть до хаосу та дестабілізації.

Геращенко уточнила, що Турчинов очолив виборчий штаб "Європейської Солідарності" перед місцевими виборами: "Ставимо перед собою шляхетну мету: об‘єднати всі здорові, демократичні, проукраїнські і проєвропейські сили, зупинити реванш, не дати жодного шансу п’ятій колоні Кремля на місцевих виборах".

За її словами, за рік у "Євросолідарності" позбавилися від "баласту і пристосуванців" і не дадуть шансу тим, хто "згадав" про партію напередодні місцевих виборів.

Геращенко пише, що вони "відкриті для всіх ідеологічних, ідейних, справжніх, патріотичних, розумних, проєвропейських, опозиційних".