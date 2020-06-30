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Турчинов возглавит штаб "Евросолидарности" и будет искать эффективных управленцев

Вторник, 30 июня 2020, 10:45
Турчинов возглавит штаб Евросолидарности и будет искать эффективных управленцев

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что возглавит штаб, который создает "Европейская солидарность".

Источник: Facebook-страница Турчинова

Дословно: "Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь в объединительном процессе и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность".

Детали: По словам Турчинова, Украине необходима мирная перезагрузка власти.

Он отметил, что "дилетантизм и популизм" разрушают управленческую вертикаль в Украине и ведут к хаосу и дестабилизации.

Геращенко уточнила, что Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской Солидарности" перед местными выборами: "Ставим перед собой благородную цель: объединить все здоровые, демократические, проукраинские и проевропейские силы, остановить реванш, не дать ни одного шанса пятой колонне Кремля на местных выборах".

По ее словам, за год в "Евросолидарности" избавились от "балласта и приспособленцев" и не дадут шанса тем, кто "вспомнил" о партии накануне местных выборов.

Геращенко пишет, что они "открыты для всех идеологических, идейных, настоящих, патриотических, умных, проевропейских, оппозиционных".

Украинская правда

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Темы: ТурчиновЕвропейская солидарность
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