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Українці вивели б у другий тур виборів неочікуваного суперника Зеленському

Вівторок, 30 червня 2020, 11:08
Фото Дмитра Ларіна, УП

35% українців, які визначилися з вибором, віддали би свої голоси за чинного главу держави Володимира Зеленського, якби президентські вибори відбулися найближчим часом.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова", проведеного з 17 по 24 червня

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (35% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Юрія Бойка 20%, за Петра Порошенка – 16%". 

 

Деталі: За Юлію Тимошенко готові віддати голоси 8% тих, хто визначився з вибором, за Ігоря Смешка –  4%, за Анатолія Гриценка – 3%, за Руслана Кошулинського – 2%, за Олександра Вілкула – 2% і за Олега Ляшка – 1%.

У випадку, якби відбувався другий тур президентських виборів, і до нього, як і в 2019 році, вийшли б  Зеленський та Порошенко, то за Зеленського проголосували б 70% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а за Порошенка – 30%. 

 

Також Зеленський продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри – йому довіряють 41% опитаних (частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%).

Дещо нижчим є рівень довіри до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%). 

 

Довіра до інших представників влади є значно нижчою. Зокрема, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 13%, не довіряють – 77%, прем’єру Денису Шмигалю – відповідно 12% і 61%, генпрокурору Ірині Венедиктовій – відповідно 8% і 49,5%, голові Офісу президента Андрію Єрмаку –  відповідно 7% і 50,5%

Низькою також є довіра і до опозиційних політиків. Юрію Бойку довіряють 22% респондентів, не довіряють – 67%, Святославу Вакарчуку – відповідно 18% і 70%, Петру Порошенку – відповідно 17% і 77%, Юлії Тимошенко – відповідно 14% і 79%.

Дослідження тривало з 17 по 24 червня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проходило в рамках дослідницького проекту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБойкоПорошенковиборисоціологія


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