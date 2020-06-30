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Украинцы вывели бы во второй тур выборов неожиданного соперника Зеленскому

Вторник, 30 июня 2020, 11:08
Украинцы вывели бы во второй тур выборов неожиданного соперника Зеленскому
Фото Дмитрия Ларина, УП

35% украинцев, которые определились с выбором, отдали бы свои голоса за действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова", проведенного с 17 по 24 июня

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за Юрия Бойко 20%, за Петра Порошенко – 16%".

 

Детали: За Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 8% тех, кто определился с выбором, за Игоря Смешко – 4%, за Анатолия Гриценко – 3%, за Руслана Кошулинского – 2%, за Александра Вилкула – 2% и за Олега Ляшко – 1%.

В случае, если бы проходил второй тур президентских выборов, и в него, как и в 2019 году, вышли бы Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а за Порошенко – 30%. 

 

Также Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия – ему доверяют 41% опрошенных (доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%).

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%. 

 

Доверие к другим представителям власти значительно ниже. В частности, министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13%, не доверяют – 77%, премьеру Денису Шмыгалю – соответственно 12% и 61%, генпрокурору Ирине Венедиктовой – соответственно 8% и 49,5%, председателю Офиса президента Андрею Ермаку – соответственно 7% и 50,5%

Низкое также доверие и к оппозиционным политикам. Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют – 67%, Святославу Вакарчуку – соответственно 18% и 70%, Петру Порошенко – соответственно 17% и 77%, Юлии Тимошенко – соответственно 14% и 79%.

Исследование продолжалось с 17 по 24 июня. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проходил в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБойкоПорошенковиборысоциология
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