CNN: Трамп називав Меркель "дурною" і хвалився геніальністю лідеру КНДР

Президент США Дональд Трамп у телефонних розмовах зі світовими лідерами часто був непідготовлений до обговорення серйозних питань, а також ображав їх, особливо жінок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в статті на сайті CNN.

"Джерела повідомили, що було мало доказів того, що з часом президент став більш вмілим або компетентним у своїх телефонних розмовах з більшістю глав держав. Швидше, він продовжував вірити в те, що він міг або зачарувати, або залякати практично будь-якого іноземного лідера, і часто переслідував цілі, більш пристосовані до його власного порядку денного, ніж те, що багато хто з його старших радників вважали національним інтересом", - йдеться в статті.

Найбільша кількість телефонних розмов Трампа з окремим главою держави була з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який іноді телефонував до Білого дому, щонайменше двічі на тиждень, і, за даними джерел, безпосередньо зв'язувався з президентом за постійним розпорядженням Трампа.

У своїх розмовах з Ердоганом Трамп особливо радів розгрому колишніх президентів Джорджа Буша і Барака Обами і припустив, що мати безпосереднє відношення до нього - Трампа - буде набагато більш плідно, ніж за часів попередніх адміністрацій.

Трамп безперервно хвалився главам держав, в тому числі королівському спадкоємцеві Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману і північнокорейському диктаторові Кім Чен Ину, своїм багатством, геніальністю, "великими" здобутками на посаді президента і говорив про "ідіотизм" своїх попередників.

Тим часом президент регулярно знущався і принижував лідерів головних союзників Америки, особливо двох жінок: прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей він сказав, що вона слабка і їй не вистачає мужності, а канцлеру Німеччини Ангелі Меркель сказав, що вона "дурна".

"Деякі з речей, які він сказав Ангелі Меркель, просто неймовірні: він назвав її "дурною" і звинуватив її в тому, що вона - в кишені у росіян... Він найжорсткіший (в телефонних розмовах) з тими, кого він вважає слабким, і слабкіший за все з тими, з ким йому слід бути жорстким", - сказало одне з джерел.

Німецький чиновник підтвердив, що дзвінки були "настільки незвичайні", що в Берліні були вжили спеціальних заходів для забезпечення того, щоб їхній зміст залишався секретним. Чиновник охарактеризував поведінку Трампа з Меркель в дзвінках як "дуже агресивну" і сказав, що коло німецьких чиновників, які займаються моніторингом дзвінків Меркель з Трампом, скоротився: "Це всього лише невелике коло людей, які залучені, і головна причина в тому, що вони дійсно проблематичні".

За словами джерел, Трамп також регулярно знущався і ображав інших лідерів союзних країн під час телефонних розмов, в тому числі президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і прем'єра Австралії Скотта Моррісона.

Автором статті є журналіст Карл Бернштейн, який в 1972 році зіграв ключову роль у висвітленні "Вотергейтського скандалу", що призвів до відставки Річарда Ніксона. Автор стверджує, що стаття написана за підсумками багатомісячних розмов з чиновниками Білого дому і спецслужб, які були присутні під час розмов або знайомі з їх розшифровками.

Він зазначає, що докладна картина, зроблена джерелами телефонних розмов Трампа з іноземними лідерами, відповідає основному духу і деяким істотним елементам дзвінків, описаних колишнім радником з національної безпеки Джоном Болтоном в його книзі "Кімната, де це сталося".

Детальніше про книгу Болтона читайте у статті "На межі зради та патріотизму: які наслідки матимуть скандальні спогади ексрадника Трампа"

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