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CNN: Трамп называл Меркель "глупой" и хвастался гениальностью лидеру КНДР

Вторник, 30 июня 2020, 11:24

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с мировыми лидерами часто был не подготовлен к обсуждению серьезных вопросов, а также оскорблял их, особенно женщин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье на сайте CNN.

"Источники сообщили, что было мало доказательств того, что со временем президент стал более компетентным в своих телефонных разговорах с большинством глав государств. Скорее, он продолжал верить в то, что он мог или очаровать, или запугать практически любого иностранного лидера, и часто преследовал цели, более приспособленные к его собственной повестке дня, чем то, что многие из его старших советников считали национальными интересами", - говорится в статье.

Наибольшее количество телефонных разговоров Трампа с отдельным главой государства было с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который иногда звонил в Белый дом, по меньшей мере два раза в неделю, и, по данным источников, непосредственно связывался с президентом по постоянному распоряжению Трампа.

В своих беседах с Эрдоганом Трамп особенно радовался разгрому бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы и предположил, что иметь непосредственное отношение к нему - Трампу - будет гораздо более плодотворно, чем во времена предыдущих администраций.

Трамп постоянно хвастался главам государств, в том числе королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, своим богатством, гениальностью, "большими" достижениями на посту президента и говорил об "идиотизме" своих предшественников.

Между тем президент регулярно унижал лидеров главных союзников Америки, особенно двух женщин: премьер-министру Великобритании Терезе Мэй он сказал, что она слаба и ей не хватает мужества, а канцлеру Германии Ангеле Меркель сказал, что она "глупа".

"Некоторые из вещей, которые он сказал Ангеле Меркель, просто невероятны: он назвал ее "глупой" и обвинил ее в том, что она находится в кармане у россиян... Он наиболее жесток (в телефонных разговорах) с теми, кого он считает слабыми, и слабее всего с теми, с кем ему следует быть жестким", - сказал один из источников.

Немецкий чиновник подтвердил, что звонки были "настолько необычны", что в Берлине были приняты специальные меры для обеспечения того, чтобы их содержание оставалось секретным. Чиновник охарактеризовал поведение Трампа с Меркель в звонках как "очень агрессивное" и сказал, что круг немецких чиновников, которые занимаются мониторингом звонков Меркель с Трампом, сократился: "Это всего лишь небольшой круг людей, которые вовлечены, и главная причина в том, что беседы действительно проблематичны".

По словам источников, Трамп также регулярно издевался и оскорблял других лидеров союзных стран во время телефонных разговоров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

Автором статьи является журналист Карл Бернштейн, в 1972 году сыгравший ключевую роль в освещении "Уотергейтского скандала", который привел к отставке президента Ричарда Никсона. Автор утверждает, что статья написана по итогам многомесячных бесед с чиновниками Белого дома и спецслужб, которые присутствовали во время бесед или знакомы с их расшифровками.

Он отмечает, что подробная картина, показанная источниками телефонных разговоров Трампа с иностранными лидерами, соответствует основному духу и некоторым существенным элементам звонков, описанных бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в его книге "Комната, где это произошло".

Подробнее о книге Болтона читайте в статье "На грани измены и патриотизма: какие последствия будут иметь скандальные воспоминания экс-советника Трампа"

Читайте также: "Как США отказывали Порошенко и шантажировали Зеленского: новые детали из мемуаров Джона Болтона"

Темы: ТрампСШАМеркель
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