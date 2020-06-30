Шмигаль пояснив, чому Україна не повертається до жорсткого карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні поки не планують повертатися до посилених карантинних обмежень, але вони будуть діяти локально, де найвищі показники захворювання на коронавірус. Шмигаль наголошує, що наслідки від закриття економіки країни можуть бути ще більшими.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля "BBC News Україна"

Пряма мова: "Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, сьогодні античемпіон по захворюваності, там карантин посилений. Ця модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки і збереження життя і здоров'я людей.

Ми зараз маємо перевагу у порівнянні з часом запровадження карантину у березні. У нас готова медична система: ми закупили засоби індивідуального захисту, забезпечили як мінімум перший рівень для першої хвилі медичних закладів, ми підготували медичну систему морально.

Суспільство встигло морально підготуватися, ми не отримали в країні паніку, яка б призвела до дестабілізації медичної системи і збільшення жертв. Першу хвилю ми пройшли спокійно у помірному сценарії".

Деталі: За словами прем’єра, у владі хочуть зробити все можливе для того, щоб не закривати країну.

Шмигаль поділився, що не хоче, аби в країні завантаженість ліжкомісць хворими на коронавірус у лікарнях перетинала позначку у більше 50%. Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%.

Він додав, що це сигнал, що треба формувати так звану другу лінійку лікарень. Загалом в Україні 30 тисяч ліжкомісць для першої та другої хвилі.

Пряма мова: Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності.

Наше завдання сьогодні — при збереженні життів не втратити економіку України.

Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей".

Також Шмигаль не виключає, що в окремих містах або областях можуть повернутися до закриття транспорту.

Щодо метро, то прем’єр відзначив, що рішення про закриття має приймати місцева влада. Уряд буде втручатися лише у випадку, якщо ситуація з захворюванням погіршиться і не буде реакції.