Шмыгаль объяснил, почему Украина не возвращается к жесткому карантину

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине пока не планируют возвращаться к усиленному карантину, но они будут действовать локально, где самые высокие показатели заболевания на коронавирус. Шмыгаль отмечает, что последствия от закрытия экономики страны могут быть еще большими.

Источник: интервью Шмыгаля "BBC News Украина"

Прямая речь: "Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовщина, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей.

Мы сейчас имеем преимущество по сравнению со временем введения карантина в марте. У нас готова медицинская система: мы закупили средства индивидуальной защиты, обеспечили как минимум первый уровень для первой волны медицинских учреждений, мы подготовили медицинскую систему морально.

Общество успело морально подготовиться, мы не получили в стране панику, которая привела к дестабилизации медицинской системы и увеличению жертв. Первую волну мы прошли спокойно в умеренном сценарии".

Детали: По словам премьера, во власти хотят сделать все возможное для того, чтобы не закрывать страну.

Шмыгаль поделился, что не хочет, чтобы в стране загруженность койкомест больными на коронавирус в больницах пересекала отметку в более 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%.

Он добавил, что это сигнал, что надо формировать так называемую вторую линейку больниц. Всего в Украине 30 тысяч койкомест для первой и второй волны.

Прямая речь: Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости.

Наша задача сегодня - при сохранении жизней не потерять экономику Украины.

Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей".

Также Шмыгаль не исключает, что в отдельных городах или областях могут вернуться к закрытию транспорта.

Относительно метро, ​​то премьер отметил, что решение о закрытии должны принимать местные власти. Правительство будет вмешиваться только в случае, если ситуация с заболеванием ухудшится и не будет реакции.