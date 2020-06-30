Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Хто проходить до Ради у разі дострокових виборів – нове соцопитування

Вівторок, 30 червня 2020, 11:50

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу".

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова", проведеного з 17 по 24 червня

Деталі: За партію влади готові віддати свій голос 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

За "Опозиційну платформу — За життя" готові віддати свій голос майже 22%, за "Європейську солідарність" —16%, за ВО "Батьківщина" — 8,5%.

"Громадянську позицію" Анаталія Гриценка підтримують 3% тих респондентів, які визначилися, за політичну партію "Сила і честь" Ігоря Смешка — 3%,  "Опозиційний блок" —2%, політичну партію "Голос" — 2%, партію Шарія — 2%, за "Об’єднання "Самопоміч" —2%, за партію  "Українська стратегія Гройсмана" —2%, ВО "Свобода" —2%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" —  відповідно 1%, за кожну з інших партій — менше 1% респондентів.

Серед усіх опитуваних владна партія "Слуга народу" користується 20,5% підтримки.

За ОПЗЖ готові проголосувати 14%, за "Євросолідарність" 10%, за "Батьківщину" - 6% респондентів.

Решта партій, за результатами дослідження, не долають 5% бар’єр.

"Громадянська позиція" - 2%, "Сила і честь" - 3%, "Опоблок" - 2%,  "Голос" - 1,5%, партію Шарія -1,5%, "Самопоміч", партія Гройсмана, ВО "Свобода" і партію Ляшка – по 1%.

 

Додатково: Дослідження тривало з 17 по 24 червня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів соціологи опитали 2017 людей віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проходило в рамках дослідницького проекту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

Українська правда
Теми: Верховна Радасоціологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В уряді вже мають пояснення, чому ЄС не відкриє кордони для українців

Зеленський про коронавірус в Україні: Треба готуватися до другої хвилі

Український патріот Сінченко втретє опинився у полоні бойовиків на Донбасі

Шмигаль: розслідування щодо Порошенка псує імідж держави, але так треба

Хто проходить до Ради у разі дострокових виборів – нове соцопитування

Шмигаль пояснив, чому Україна не повертається до жорсткого карантину

Усі новини...
Верховна Рада
Рада розглядає правки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу
Нардеп зі "Слуги народу" заспівав про свій законопроєкт
"Слуги" думають закріпити в Конституції правила для закону про опозицію
Останні новини
16:25
Податкова підозрює Альфа-банк у виплаті "тіньових зарплат" бізнесу
16:18
Заступник глави ОП - шахтарям: Заборгованість по зарплатах мала бути погашена
16:17
Київ чекає на реакцію Парижа через незаконний візит євродепутатів до Криму
16:11
Четверо "слуг" борються за право стати київським мером всередині партії – нардеп
15:46
Між Радою НБУ та правлінням знову конфлікт: не можуть призначити заступника голови
15:40
В уряді вже мають пояснення, чому ЄС не відкриє кордони для українців
15:39
IKEA перевірить своїх постачальників лісу в Україні
15:34
відео"Її ніхто не уповноважував": медсестру, яка перевертала дитину вниз головою, відсторонили
15:25
фотоКиївський комерсант за $25 тисяч "продавав" посаду в Нацбанку
15:21
фото, відео У Києві затримали інтернаціональну банду грабіжників-рецидивістів
Усі новини...