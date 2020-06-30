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Хто проходить до Ради у разі дострокових виборів – нове соцопитування

Вівторок, 30 червня 2020, 11:50
Хто проходить до Ради у разі дострокових виборів – нове соцопитування

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу".

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова", проведеного з 17 по 24 червня

Деталі: За партію влади готові віддати свій голос 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

За "Опозиційну платформу — За життя" готові віддати свій голос майже 22%, за "Європейську солідарність" —16%, за ВО "Батьківщина" — 8,5%.

"Громадянську позицію" Анаталія Гриценка підтримують 3% тих респондентів, які визначилися, за політичну партію "Сила і честь" Ігоря Смешка — 3%,  "Опозиційний блок" —2%, політичну партію "Голос" — 2%, партію Шарія — 2%, за "Об’єднання "Самопоміч" —2%, за партію  "Українська стратегія Гройсмана" —2%, ВО "Свобода" —2%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" —  відповідно 1%, за кожну з інших партій — менше 1% респондентів.

Серед усіх опитуваних владна партія "Слуга народу" користується 20,5% підтримки.

За ОПЗЖ готові проголосувати 14%, за "Євросолідарність" 10%, за "Батьківщину" - 6% респондентів.

Решта партій, за результатами дослідження, не долають 5% бар’єр.

"Громадянська позиція" - 2%, "Сила і честь" - 3%, "Опоблок" - 2%,  "Голос" - 1,5%, партію Шарія -1,5%, "Самопоміч", партія Гройсмана, ВО "Свобода" і партію Ляшка – по 1%.

 

Додатково: Дослідження тривало з 17 по 24 червня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів соціологи опитали 2017 людей віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проходило в рамках дослідницького проекту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

Українська правда

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Теми: Верховна Радасоціологія
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